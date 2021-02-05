На канале GSC Game World опубликован новый саундтрек к S.T.A.L.K.E.R. 2
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4 февраля на официальном канале GSC Game World появился уже третий трек к S.T.A.L.K.E.R. 2 с названием Zone Dreams. Разработчики в описание видео добавили небольшой атмосферный текст, а в комментариях ютуберы по серии S.T.A.L.K.E.R. делятся своими впечатлениями от услышанного, вспоминая былую атмосферу игры.
Зона… Загадочное и непредсказуемое место. Сколько времени дорога займет? Вы можете вернуться в безопасное место через месяц. Если вообще выберешься живым. Куда вас приведет дорога? Вы можете пойти на плато и оказаться в катакомбах. Дорога к Свалке может привести к лагерю бандитов. И ни одна дружелюбная душа вокруг не поможет... Вот так оно и есть. Идти в никуда без единой идеи возвращения. Если вообще вернешься, конечно. Лучше не думать об этом. Может быть, мы совсем не настоящие. Как какая-то тень в грустном сне. Вы думаете, что...Зона... мечтает?
На данный момент в GSC Game World есть два саунд-дизайнера - Ярослав Одрин, ранее работающий на той же должности, но принимающий участие в разработке серии игр "Казаки", а также Валентин Пархоменко, который начал сотрудничать с GSC Game World совсем недавно, но уже имел опыт работы в Fear the Wolves от Vostok Games и других проектах.
Пользователи отметили схожесть музыки с саундтреком из Resident Evil 1(1996 года) под названием Save Room. Выход какой-никакой новой информации это, конечно, здорово, но такими темпами геймеры вряд ли даже к концу года смогут поиграть или хотя бы увидеть полноценный трейлер к игре S.T.A.L.K.E.R. 2.
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