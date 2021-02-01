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В конце 2020 года мы увидели взрыв ракеты Starship при посадке, этот запуск хоть и оказался неудачным, зато дал компании подсказку над чем стоит поработать. Правда, с новым запуском уже доработанной ракеты у SpaceX могут возникнуть проблемы.

Федеральное Управление Авиацией(ФУА) Соединённых Штатов Америки начало расследование взрыва Starship, обвинив SpaceX в нарушении условий лицензии на запуск ракет. По их словам, управление понимает всю важность быстродействия в ракетостроении, но не собирается брать на себя ответственность за общественную безопасность, которую компания подставляет под угрозу.

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Новый запуск 28 января был отменён управление, чем Илон Маск возмущён. Он заявил, что у SpaceX всё нормально со всеми процессами, а вот ФУА обречено, так как их система регулирования позволяет запускать лишь пару невозвратных ракет в год и то, с государственных объектов, с такими темпами человек никогда не высадиться на Марсе.

В ближайшее время вряд ли мы увидим новые запуски Starship, поэтому у SpaceX достаточно времени на доработку всех неисправностей.