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Не так давно GSC GameWorld раздала партию мерча ютуберам, не касающимся тематики S.T.A.L.K.E.R. 2, например, Alina Rin. Ранее подобная раздача была и среди игроков на конкурсной основе, а вся модерация Discord официального канала игры тоже получила мерч. Помимо разных тематических предметов, в посылке находились игральные карты, которые сразу же связали с новым квестом от GSC GameWorld, где нужно разгадать шифр. Фото всех карт были опубликованы в сеть. Всего карт было 36 штук, в каждой из них были цифры, умельцы смогли подобрать код к шифру и получили четыре номера телефона: русский, украинский, английский, американский. Позвонив по одному из них, проиграется сообщение на языке в зависимости от региона со следующим текстом:

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Второй шифр был разгадан достаточно быстро: 3 - сумма трёхзначных чисел схемы БМ, 2 - номер лифта с указанной грузоподъёмностью, 0 - число посередине радиоприёмника "Маяк". Выходит 320, именно эту комбинацию цифр необходимо было отправить на тот же номер в тональном наборе. В этот раз неизвестный расскажет о том, что Зона замешана в каком-то мировом заговоре, а эти три цифры - код от двери, открывающей "то, о чём ты даже догадываться не можешь", сталкер напоследок говорит, что ему нужно отправиться в "крайне неприятные места" и ходка может занять минимум две недели, если он, конечно, не вляпается в неприятности.

Что получат те, кто разгадал шифр - неизвестно. Возможно, сообщение сталкера намёк на выход S.T.A.L.K.E.R. 2, но какой-то он слишком скудный получается. Номер того самого сталкера был слит, если кому интересно: Россия - +74722779814, Украина - +380914819576.