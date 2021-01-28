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26 января в Китае компания Motorola анонсировала новый смартфон под названием Motorola Edge S, телефон хоть и является бюджетным, но смело претендует на звание флагмана.

В телефоне установлен 6.7 дюймовый дисплей с IPS матрицей и разрешением FullHD при частоте кадров 90. Motorola первая компания на рынке, которая приняла решение задействовать SoC Qualcomm Snapdragon 870, оперативная память будет 6GB или 8GB на выбор типа LPDDR5, встроенная тоже в двух вариациях - на 128 или 256 и, что не маловажно, формата UFS 3.1. С быстрой разрядкой телефона у будущих владельцев проблем возникнуть не должно, батарея не маленькая - её ёмкость 5000мАч.

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Основная камера смартфона имеет 4 датчика: основной на 64МП, широкоугольный на 16МП, ToF-сенсор, макрокамера на 1.6МП. Камера позволит снимать видео ночью, поддерживает разрешение 4K 60 кадров или в 6K 30 кадров.

Дополнительно можно сказать, что Motorola Edge S будет поддерживать NFS, 5G, Wi-Fi 6 и соответствует стандарту защиты IP52, то есть, устройство пылезащищённое и в некоторых случаях может пережить небольшое попадание капель воды.

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Стоимость смартфона немецкой компании Motorola будет начинаться от 310 долларов. Достаточно бюджетный телефон, учитывая ценники на нынешние флагманы.