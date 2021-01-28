AMD установила рекорд по годовой выручке
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Компания AMD, являющаяся конкурентом NVIDIA, смогла установить новую рекордную годовую выручку в 9.8 миллиардов долларов при чистой прибыли 2.5 миллиардов долларов. Выручка AMD в 2020 году увеличилась на почти 50% по сравнению с 2019 годом.
Посмотрев на график выше, можно заметить как компания стремительно повышает полученные суммы с продаж, особо прибыльным для неё оказался четвёртый квартал 2020 года, в нём AMD смогли превысить отметку в 3 миллиарда долларов.
Изучив финансовый отчёт компании, можно заметить, что самой выгодной "нишей" для них оказался отдел Computing and Graphics, отвечающий за производство видеокарт и процессоров, выручка конкретно в этой сфере увеличилась на 2 миллиарда долларов.
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Проблема дефицита также была затронута, AMD осознаёт её и признаёт, что вызвана она как раз таки спросом, но ничего с этим поделать не может. Остаётся надеяться на TSMC, которые к середине 2021 года должны увеличить объём производства и, если всё пойдёт по плану, появление новых видеокарт на рынке более-менее стабилизируется.
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