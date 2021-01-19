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В октябре 2020 года умер Ли Гон Хи, основатель Samsung, который обвинялся в даче взяток корейскому правительству и даже отсидел срок, правда, небольшой - всего один год. Позже его выпустили по состоянию здоровья. Потеря для компании была действительно большая, так как она полностью держалась на связях Ли. По этой же причине бывший Президент Южной Кореи отбывает двадцатипятилетний срок за получение взятки.

Перед своей смертью Ли Гон хи обещал, что не будет передавать бизнес детям, но такой вариант был вполне допустим, так как завещание было уже составлено. Вице-Президент компании Ли Джэ Ён, наследник основателя Samsung, тоже должен был отбывать срок вместе с отцом, но этого не случилось - до сегодняшнего дня, теперь на ближайшие два года он будет сидеть не в кресле президента компании, а в тюрьме, по тем же обвинениям, что и его отец.

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Интересно то, что в деле с бывшим президентом Южной Кореи фигурируют взятки в виде лошадей, осужденный Ли Джэ Ён является поклонником верховой езды.

На данный момент Samsung продолжают управлять топ-менеджеры, которые курируют компанию во всех вопросах.