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Умер глава компании Samsung Ли Гон Хи

25 октября скончался глава компании Samsung Ли Гон Хи.
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Только недавно появилась новость о том, что Samsung занял пятое место в рейтинге Best Global Brands 2020 по версии Interbrand и уже вчера Ли Гон Хи - глава корейской компании умер в возрасте 78 лет. Причину смерти члены семьи не оглашают.

Ли Гон Хи стал новым главой Samsung в 1987 году после смерти отца, новый лидер компании сделал её такой, которой мы видим её сейчас. Проблемы со здоровьем у главы компании начались ещё в 2014, тогда у него произошёл сердечный приступ, а его сын начал руководить Samsung. В 2017 году суд Южной Кореи приговорил Ли Гон Хи виновным в деле о даче взятки корейским чиновником, за что он был приговорён к пяти годам заключения, позже приговор был смягчён. Младший сын по сей день борется с корейской прокуратурой, отрицая причастность его отца к коррупционным схемам.

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Журнал Forbes признал Ли Гон Хи самым богатым жителем Южной Кореи, его состояние оценивают в 17,3 млрд. долларов. Есть информация, что наследники не желают продолжать дело отца, а со смертью Ли Гон Хи будут утрачены многие связи, помогающие развивать Samsung. Семья проведёт закрытые похороны Ли Гон Хи. Остаётся надеяться, что наследники смогут справиться с навалившейся на них ответственностью, особенно если учесть налог в 10 миллиардов долларов на наследство, который придётся заплатить.

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