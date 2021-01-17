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Администрация текущего Президента Соединённых Штатов Америки Дональда совместно с Министерством Обороны обвинили китайскую компанию Xiaomi в шпионаже на стороне китайской разведки. 14 января от лица Министерства Обороны был объявлен список запрещённых китайских компаний, туда же и вошла Xiaomi.

Если новый Президент США Джо Байден не отменит этот указ, то инвесторам китайских компаний будет дано время до ноября 2021 года, чтобы продать все акции, а Xiaomi придётся встретиться с проблемами при сотрудничестве с американскими компаниями, в их число входит Google и Qualcomm, разрабатывающий флагманские процессоры для Android смартфонов.

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Никаких прямых доказательств к обвинениям не было приложено, возможно, они пока засекречены службой внешней разведки. Представители Xiaomi отрицают свою связь с военными и спец. службами Китайской Народной Республики во главе коммунистической партии.

Ранее похожее обвинение о краже данных граждан США было предъявлено Huawei, но компания никак не отреагировала на это и ситуация забылась.