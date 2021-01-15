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Космическая раздача в Epic Games Store продолжается, ранее к бесплатной установке был доступен не очень популярный Crying Suns, но начиная с 15 по 21 января геймеры могут скачать экшн-игру Battlefront II на космическую тематику. Игра была выпущена в 2017 году, но не теряет актуальность и по сей день: в неё заходят более двадцати тысяч геймеров с 150 стран. Над разработкой Battlefront 2 трудились EA DICE, известные по серии Battlefield.

Системные требования Battlefront 2:

ОС: 64-битная Windows 7 и старше;

Процессор: Intel Core i5-6600K или AMD аналог;

ОЗУ: 8GB;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 2GB или AMD аналог;

Версия DirectX: 11;

Свободное место на диске: 15GB;

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Цена игры до раздачи составляла 2 499 рублей, в "бесплатный пакет" входит как сюжетный сингплеер, так и мультиплеер. Сюжет основывается на киновселенной Звёздных войн.

Следующей игрой, которую раздадут Epic Games, будет космическая стратегия Galactic Civilizations III, в ней игрокам необходимо основать собственную цивилизацию и довести её до величия.