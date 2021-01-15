Epic Games Store: раздача продолжается - бесплатный Battlefront II
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Космическая раздача в Epic Games Store продолжается, ранее к бесплатной установке был доступен не очень популярный Crying Suns, но начиная с 15 по 21 января геймеры могут скачать экшн-игру Battlefront II на космическую тематику. Игра была выпущена в 2017 году, но не теряет актуальность и по сей день: в неё заходят более двадцати тысяч геймеров с 150 стран. Над разработкой Battlefront 2 трудились EA DICE, известные по серии Battlefield.
Системные требования Battlefront 2:
- ОС: 64-битная Windows 7 и старше;
- Процессор: Intel Core i5-6600K или AMD аналог;
- ОЗУ: 8GB;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 2GB или AMD аналог;
- Версия DirectX: 11;
- Свободное место на диске: 15GB;
Цена игры до раздачи составляла 2 499 рублей, в "бесплатный пакет" входит как сюжетный сингплеер, так и мультиплеер. Сюжет основывается на киновселенной Звёздных войн.
Следующей игрой, которую раздадут Epic Games, будет космическая стратегия Galactic Civilizations III, в ней игрокам необходимо основать собственную цивилизацию и довести её до величия.
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