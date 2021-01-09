SpaceX провела запуск турецкого спутника связи Türksat 5A
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Ночью 8 января на YouTube канале SpaceX появилась трансляция запуска турецкого спутника связи Türksat 5A с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Запуск произошёл уже по отработанной схеме и обошёлся без казусов.
Турецкий спутник был создан немецкой компанией Airbus Defence and Space на основе стандартной модели спутника Eurostar E3000EOR. Аппарат предназначен для обеспечения стабильного эфирного и телевизионного вещания в Турции, на севере Африки, ближнего Востока и некоторых европейских стран.
В этом году нас ожидают ещё несколько небольших запусков. Видимо, это разогрев перед запуском Starship SN9 в 2022 году, что является главной целью SpaceX. Если полёт космического корабля с грузом на Марс окажется удачен, через два года за ним последует полноценная отправка экспедиционной группы для исследования Марса. Пару дней назад был произведён предстартовый запуск двигателей Starship SN9 с целью их проверки.
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Недавно появилась новость, что несмотря на заблуждения СМИ, Илон Маск всё-таки не стал самым богатым человеком в мире, а лишь занял второе место в списке Forbes.
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