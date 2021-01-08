Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Иностранное интернет-издание Bloomberg опубликовала информацию, что Илон Маск стал самым богатым человек мира, однако, это не так: он занял лишь второе место и уступает основателю компании Amazon Джефу Безосу.



На данный момент первое место Forbes по-прежнему остаётся за миллиардером Джефом Безосом, основавшим Amazon, Илон Маск хоть и нарастил за 2020 год большую сумму денег и вырвался на две позиции вперёд, все равно не является самым богатым человеком мира, его состояние 177.2 миллиарда долларов, что уступает состоянию основателя Amazon на 8 миллиардов долларов.

анонсы и реклама RTX 3070 в XPERT.RU от 56 т.р. - 15 позиций Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга RX 6800 XT до 30% дешевле в XPERT.RU чем везде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Конечно, учитывая темп роста Илона Маска и сравнив его в процентном соотношении с неизменным показателем Джефа Безоса, в 2021 году у создателя SpaceX есть все шансы возглавить список Forbes, официально став самым богатым человеком на планете Земля, а в будущем, в 2030 году, возможно, и на Марсе тоже.

Недавно Илон Маск имел лишь 30 миллиардов и ипотеку, по которой выплачивал банку на протяжении 30 лет по 180 000$, а уже сейчас соревнуется за первое место Forbes.

реклама



