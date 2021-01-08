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Forbes: Илон Маск не самый богатый человек мира

Недавно появилась новость о том, что Илон Маск стал самым богатым человеком мира, однако, это не так.
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Иностранное интернет-издание Bloomberg опубликовала информацию, что Илон Маск стал самым богатым человек мира, однако, это не так: он занял лишь второе место и уступает основателю компании Amazon Джефу Безосу. 

На данный момент первое место Forbes по-прежнему остаётся за миллиардером Джефом Безосом, основавшим Amazon, Илон Маск хоть и нарастил за 2020 год большую сумму денег и вырвался на две позиции вперёд, все равно не является самым богатым человеком мира, его состояние 177.2 миллиарда долларов, что уступает состоянию основателя Amazon на 8 миллиардов долларов.

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Конечно, учитывая темп роста Илона Маска и сравнив его в процентном соотношении с неизменным показателем Джефа Безоса, в 2021 году у создателя SpaceX есть все шансы возглавить список Forbes, официально став самым богатым человеком на планете Земля, а в будущем, в 2030 году, возможно, и на Марсе тоже.

Недавно Илон Маск имел лишь 30 миллиардов и ипотеку, по которой выплачивал банку на протяжении 30 лет по 180 000$, а уже сейчас соревнуется за первое место Forbes.

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