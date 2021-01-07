Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 сделали подарок игрокам
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Пиар-Менеджер GSC GameWorld, работающий над эксклюзивом Xbox S.T.A.L.K.E.R. 2, в своём Twitter провёл розыгрыш, по итогу которого 26 декабря 10 победителям должны были быть высланы открытки с росписями разработчиков игры.
Недавно в Discord канале "Рентген 2.0.2.1." появилось видео с так называемым обзором присланной посылки, оказалось что победителей порадовали не только одной бумажкой, а полноценным пакетом мерча, в него вошли: фирменная открытка S.T.A.L.K.E.R. 2 с росписями разработчиков, тематические стикеры, деревянный постер с логотипом проекта, толстовка с принтом, сумка под противогаз с эмблемой S.T.A.L.K.E.R и игральная карта, на вид вся потрёпанная с куском текста на украинском языке.
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Кстати, высланный разработчиками постер не является чем-то эксклюзивным и его запросто можно приобрести на одном украинском сайте, цена не кусается - 800 рублей.
Интересно то, что присланные победителям стикеры уже засветились в прошлом году на выставке, где принимал участие S.T.A.L.K.E.R. 2, по всей видимости, предназначались они для команды разработчиков.
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