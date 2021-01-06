Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

S.T.A.L.K.E.R. 2: Новый сюжет и развод Сергея Григоровича

Геймеры начали обсуждать новый сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2, а один анонимный пользователь выдал инсайд по этому поводу. Сергей Григорович развёлся со своей женой.
[ ] для раздела Блоги
1
Крутой нереф 3070 за 60 т.р. в Регарде
<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
RTX 3070 - цена упала еще
<b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В описании к недавно вышедшему тизеру S.T.A.L.K.E.R. 2 упоминается, что главным героем новой игры станет сталкер по кличке Скиф. Геймеры начали обсуждать это на не самом надёжном источнике в плане информационного потока "2ch", где один аноним выдал инсайд и сообщил, что главным героем и в правду будет наёмник Скиф. В игре будет присутствовать персонализация персонажа, а также раскроются главные загадки Зоны - "О-Сознание", группировка "Монолит", основными локациями будет Припять и ЧАЭС, к ним примкнут сельские местности, где можно будет намотать своими двумя хороший километраж.

реклама

Атмосфера игры, как мы уже убедились в тизере, разочаровать не должна, S.T.A.L.K.E.R. 2 придерживается своих канонов: разрушенные советские здания, дикая природа, руины, одним словом - постапокалиптическая версия СНГ.

анонсы и реклама
RTX 3070 в XPERT.RU от 56 т.р. - 15 позиций
Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
RX 6800 XT до 30% дешевле в XPERT.RU чем везде
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке
Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать
Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

В конце хотелось бы добавить, что Сергей Григорович, основоположник идеи S.T.A.L.K.E.R., развёлся с женой, которая радостно сообщила об этом на своей странице.

реклама

Жена Основателя GSC GameWorld является автором того видео, где Сергей Григорович находясь, скорее всего, в пьяном угаре, напевал в своей машине стандартные для обывателей Зоны песни. С анонсом S.T.A.L.K.E.R. алгоритмы видеохостинга YouTube начали всё чаще выдавать это видео в разделе рекомендуемые. Предупреждение: в видео используется нецензурная лексика.

Контекст песни передаёт то, что сейчас происходит в жизни основателя GSC Game World.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

stalker 2 stalker gsc gsc gameworld сергей григорович
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B550-Plus
11
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх F1 2018 и F1 2019
5
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
22
Battlefield 1: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
6
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
21
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
24
Игровая индустрия: итоги 2020 года — основные номинации
15
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Strange Brigade и World War Z
11
Обзор и тестирование корпуса XPG Battlecruiser
7
Битва процессоров: Pentium G6400 VS Pentium G5600F VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
15

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
27 декабря 2020 97
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
3 января 2021 21
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
2 января 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
4 января 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

CD Projekt RED, по слухам, собирается полностью преобразить Cyberpunk 2077 уже к лету нынешнего года
59
Разработчик CD Project Red сообщил, что реальный релиз Cyberpunk 2077 будет лишь в июне 2021 года
33
Некоторые пользователи смогут получить S.T.A.L.K.E.R. 2 бесплатно – для игры анонсирован Raytracing
41
Бюджетный игровой Ryzen 5 3500X ощутимо подешевел - цена на 40% меньше, чем у Ryzen 3600X
47
Названы сроки окупаемости и доходы популярных видеокарт в майнинге - 3060Ti/3070/3080/1660S и другие
8
Обладатель огромной майнинговой фермы на 143 RTX 3080/GTX1080 Ti рассказал о доходах и окупаемости
43
Майнинг бьет рекорды прибыльности — видеокарты снова в дефиците
18
В Cyberpunk 2077 нашли значимую отсылку к Цири из The Witcher 3: Wild Hunt
5
GeForce RTX 3090 продолжает дешеветь – снижение цены на российском рынке составило 20 000 рублей
14
Xbox Series XS может стать новой игровой консолью от Microsoft — торговая марка уже зарегистрирована
13
Уже на следующей неделе Илон Маск может стать самым богатым человеком на планете
19
Разработчик Cyberpunk 2077 раскрыл причину неудач при разработке игры
32
Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X появились в российской рознице – скидки доходят до 6 тысяч
50
Курс Ethereum обновил двухлетние максимумы на отметке в 1162$ - эйфория майнинга продолжается
21
NVIDIA готовит мощную GeForce RTX 3060 Ultra с 12 Гб памяти – цены и позиционирование
12
Ожидается масштабный рост цен на видеокарты до 25% – на этот раз майнеры ни при чём
8
Глобальное обновление Windows 10 Sun Valley кардинально поменяет интерфейс и осовременит ОС
10
NiceHash сообщает о высокой доходности GeForce RTX 3080 в майнинге — больше $8 в день
22
В первом квартале биткоин может вырасти до $50000 — обвала не будет
67
Intel Core i7-11700K обогнал AMD Ryzen 7 5800X в бенчмарке Geekbench 4
60

Популярные статьи

Ускоряем Windows 10 отключением служб и компонентов за 10 минут с помощью утилиты Dism++
89
12 способов увеличить fps в играх без усилий, или простые правила ускорения ПК за разумные деньги
35
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
22
Новогодняя распродажа 2021 – пожизненная лицензия на Windows 10 за 14 долларов
Ретроверсус — Core 2 Quad (Xeon) vs. Athlon/Phenom II X4
36
Battlefield 1: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
6
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B550-Plus
11
Компактный mATX корпус для домашнего кабинета своими руками
20
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх F1 2018 и F1 2019
5

Сейчас обсуждают

Nacvark
06:00
Бонус:
S.T.A.L.K.E.R. 2: Новый сюжет и развод Сергея Григоровича
SeTi2019
05:49
1. Можно и без замены, раз он уже есть. На модульном все косы будут теже. Съэкономите одну, макс 2... Ни о чем. Да и сами по себе модульные занимают больше объема из-за фишек. Плюс только один- блок м...
Компактный mATX корпус для домашнего кабинета своими руками
Alexshanghai
05:24
из за этих кастратов и фалаут 4 пострадал(
Cyberpunk 2077 теряет активных игроков в три раза быстрее, чем The Witcher 3
Gringo
05:23
У меня чисто бытовой вопрос к тем, кто майнит дома. Вы не охреневаете от круглосуточного шума компа?
Bitcoin упал в цене, но быстро реабилитировался
Alexshanghai
05:23
чего? что такого интересного есть в унылой рдр2? бандиты в шляпах от которых ссыться школота? уроки сделай коровиймальчик.
Cyberpunk 2077 теряет активных игроков в три раза быстрее, чем The Witcher 3
Алекс Жмышенко
05:16
3060 Super Ultra Ti Boost
NVIDIA готовит мощную GeForce RTX 3060 Ultra с 12 Гб памяти – цены и позиционирование
Deathklock
05:11
Новость о чем? Моя новенькая RTX уже отбила переплату, считай я купил её по рекомендованной цене.
Bitcoin упал в цене, но быстро реабилитировался
DeMoKPaT
05:10
Нормальный кастом без изысков. В чёрный покрасить и годно будет
Компактный mATX корпус для домашнего кабинета своими руками
Alexshanghai
05:10
нах они нужны за овер прайс с 8или10гб? пусть когда уже и 12 мало.
Bitcoin упал в цене, но быстро реабилитировался
Arimand
05:05
Нормальные люди не ведутся на маркетинг, покупая по оверпрайсу каждую новинку, которая недавно вышла.
Bitcoin упал в цене, но быстро реабилитировался
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем