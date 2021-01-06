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В описании к недавно вышедшему тизеру S.T.A.L.K.E.R. 2 упоминается, что главным героем новой игры станет сталкер по кличке Скиф. Геймеры начали обсуждать это на не самом надёжном источнике в плане информационного потока "2ch", где один аноним выдал инсайд и сообщил, что главным героем и в правду будет наёмник Скиф. В игре будет присутствовать персонализация персонажа, а также раскроются главные загадки Зоны - "О-Сознание", группировка "Монолит", основными локациями будет Припять и ЧАЭС, к ним примкнут сельские местности, где можно будет намотать своими двумя хороший километраж.

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Атмосфера игры, как мы уже убедились в тизере, разочаровать не должна, S.T.A.L.K.E.R. 2 придерживается своих канонов: разрушенные советские здания, дикая природа, руины, одним словом - постапокалиптическая версия СНГ.

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В конце хотелось бы добавить, что Сергей Григорович, основоположник идеи S.T.A.L.K.E.R., развёлся с женой, которая радостно сообщила об этом на своей странице.

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Жена Основателя GSC GameWorld является автором того видео, где Сергей Григорович находясь, скорее всего, в пьяном угаре, напевал в своей машине стандартные для обывателей Зоны песни. С анонсом S.T.A.L.K.E.R. алгоритмы видеохостинга YouTube начали всё чаще выдавать это видео в разделе рекомендуемые. Предупреждение: в видео используется нецензурная лексика.

Контекст песни передаёт то, что сейчас происходит в жизни основателя GSC Game World.