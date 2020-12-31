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Хотя уже многие фанаты обнадёжены, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на свет в 2021 году, всё-таки шанс есть и тизер-трейлер игры, который выложили на ютуб совсем недавно, тому подтверждение. Нет, это не привычные нам арты или уже всем надоевшие рендеры, а полноценный тизер с анимированной картинкой, демонстрирующей графическую составляющую игры.

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Сама по себе графика осталась той же "манеры", но качество текстур выглядит действительно лучше, один костёр чего стоит, но с батоном ему не сравнится. Правда, это лишь подтверждает информацию, что S.T.A.L.K.E.R. 2 будет не для средних и не для слабых компьютеров. В конце трейлера можно заметить надпись "XBOX 1X/S, PC", говорит она о том, что игра выйдет на ПК и консолях некстгена от Xbox. Как и ожидалось, эксклюзив Microsoft не выйдет на PlayStation, по крайней мере, в ближайшее время после релиза.

Один из комьюнити-менеджеров говорил, что 2021 будет широкий для S.T.A.L.K.E.R. 2 в плане пиар-компаний. Похоже на правду, так как мы уже увидели трейлер, а некоторым ютуберам по франшизе S.T.A.L.K.E.R. пришли сообщения от пиар-менеджера с предложением вести сотрудничество и благодарностью за их работу на площадке YouTube.