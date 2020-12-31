Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

GSC выложили трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 и предложили ютуберам сотрудничать

GSC GameWorld опубликовали тизер-трейлер к своей новой игре S.T.A.L.K.E.R. 2, выход которой запланирован на 2021 год. Некоторые ютуберы по прошлой версии игры получили предложения о сотрудничестве.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3070 - цена упала еще
Еще одна 3070 с большой скидкой
RTX 3070 заметно дешевле 60 тр в XPERT.RU
3070 уже намного дешевле чем 2080 Super
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

Хотя уже многие фанаты обнадёжены, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на свет в 2021 году, всё-таки шанс есть и тизер-трейлер игры, который выложили на ютуб совсем недавно, тому подтверждение. Нет, это не привычные нам арты или уже всем надоевшие рендеры, а полноценный тизер с анимированной картинкой, демонстрирующей графическую составляющую игры.

анонсы и реклама
Море 3060Ti по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 за копейки в Compeo.ru
Распродажа остатков RTX 1650 в XPERT.RU
Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде
RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке
Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-]
RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке
RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде

Сама по себе графика осталась той же "манеры", но качество текстур выглядит действительно лучше, один костёр чего стоит, но с батоном ему не сравнится. Правда, это лишь подтверждает информацию, что S.T.A.L.K.E.R. 2 будет не для средних и не для слабых компьютеров. В конце трейлера можно заметить надпись "XBOX 1X/S, PC", говорит она о том, что игра выйдет на ПК и консолях некстгена от Xbox. Как и ожидалось, эксклюзив Microsoft не выйдет на PlayStation, по крайней мере, в ближайшее время после релиза.

Один из комьюнити-менеджеров говорил, что 2021 будет широкий для S.T.A.L.K.E.R. 2 в плане пиар-компаний. Похоже на правду, так как мы уже увидели трейлер, а некоторым ютуберам по франшизе S.T.A.L.K.E.R. пришли сообщения от пиар-менеджера с предложением вести сотрудничество и благодарностью за их работу на площадке YouTube.  

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft xbox stalker 2 stalker gsc gsc gameworld
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса XPG Battlecruiser
8
Битва процессоров: Pentium G6400 VS Pentium G5600F VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
10
Деньги вперед: главные игры января 2021 года
17
Тестирование четырех поколений процессоров в играх F1 2018 и F1 2019
3
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Prime ARGB
14
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600Х & GeForce RTX 2070
13
Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
96
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe XPG Gammix S50 Lite объемом 1 ТБ
13
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Tom Clancy's The Division и The Division 2
10
Обзор игровой мыши ASUS ROG Strix Impact II Wireless
13

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
27 декабря 2020 96
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
20 декабря 2020 36
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
22 декабря 2020 29
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и NH-D15 chromax.black
19 декабря 2020 46

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 14-й: Torchlight II
57
CD Projekt RED анонсировала первое бесплатное дополнение для Cyberpunk 2077
121
Видеокарты Radeon RX 6800 XT появились в российских магазинах - цены ниже, чем у RTX 3080
90
Майнеры строят фермы из сотен GeForce RTX 30 на фоне взлета криптовалют
350
GeForce RTX 3070 продолжает дешеветь – стоимость видеокарты в РФ приближается к рекомендованной
70
Большинство устройств не вывезут графику S.T.A.L.K.E.R. 2 – игра не для старых консолей и слабых ПК
25
Операционная система HUAWEI Harmony OS оказалась очередным клоном Android на AOSP
17
В США найдена ферма из 78 карт RTX 3080 с прибыльностью около 130000 долларов в год
110
Цена третьей по капитализации криптовалюты за неделю рухнула на 64 процента
10
Samsung предлагает сдать свой iPhone 12 mini за 700 долларов, чтобы получить любую модель Galaxy S21
10
В 2021 году AMD выпустит рекордное количество процессоров – дефицит настольных Ryzen 3000 сохранится
39
В сети появилась масштабная карта GTA VI с большим открытым миром и множеством локаций
10
Старые флагманы Intel плохо справляются с трассировкой лучей и разрешением 2К в Cyberpunk 2077
33
Steam определили самые популярные игры и видеокарты 2020 года
44
Epic Games признали наличие проблемы с перегревом процессоров из-за лаунчера EGS - патч в разработке
22
16-ядерный 10-нм инженерный процессор Intel 12-го поколения «разогнался» в Geekbench до 17 600 МГц
36
Gigabyte подтверждает, что RTX 3080 Ti получит 20Gb VRAM - обычная RTX 3080 10Gb теряет актуальность
52
Sony Xperia 1 III - Snapdragon 888 и цена 1199 долларов
4
DDR4-3533: очередной ложный рекорд разгона памяти
6
Энтузиаст нашёл в Cyberpunk 2077 недоделанные объекты неиспользованной монорельсовой системы
8

Популярные статьи

Сравниваем производительность Windows 10 Pro и Home - загрузку процессора, ОЗУ и накопителя
31
Деньги вперед: главные игры января 2021 года
17
Сборка на шестиядерном AMD Ryzen 5 PRO 4650G - шанс поиграть без видеокарты в 2021 году
23
Новогодняя распродажа: Windows 10 в подарок при покупке MS Office
Битва процессоров: Pentium G6400 VS Pentium G5600F VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
10
Обзор и тестирование корпуса XPG Battlecruiser
8
Тестирование четырех поколений процессоров в играх F1 2018 и F1 2019
3
Знакомство с наушниками AKG K52 - что из себя представляет дешевый бренд
9

Сейчас обсуждают

Gringo
06:45
Видеокарты стали средствами роскоши. Дожили.((
RTX 3070 получает скидки до 6000 рублей - предтоповые видеокарты стоят дешевле, чем RTX 3060 Ti
USTINOV
06:42
А что такое тизер? Есть нормальный русский эквивалент?
В сети появился тизер S.T.A.L.K.E.R 2 на игровом движке
ахахах
06:42
была действительно там ошибка в отдавании,но уже её исправили
Первый тизер игрового процесса S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке игры
Олег Поварницын
06:39
X58 ??? Полный пиздёжь, у меня китай-плата на X58, проц X5660 без разгона, да даже в разгоне выше 4ГГц он не догонит первые райзены
Столкновение процессоров в максимальном разгоне - Ryzen 5600X vs i5-10600K от Gamers Nexus
ахахах
06:36
там серп и молот на гербе если присмотреться.Как раньше говорили хочешь жни,а хочешь куй всё равно получишь мало.
Первый тизер игрового процесса S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке игры
ultrafx
06:30
Судя по поиску в интернете, такая упаковка у всех. А тому факту, что звук - это чисто субъективная штука, я посвятил концовку.
Знакомство с наушниками AKG K52 - что из себя представляет дешевый бренд
ultrafx
06:25
Я и пишу, что это разного класса наушники. Они упоминаются как пример в контексте звучания и сравнения с Суперлюксами, которые звучат с ними на одном уровне, но стоят как дешевые АКГ.
Знакомство с наушниками AKG K52 - что из себя представляет дешевый бренд
ахахах
06:23
в статье автором написано-"Правда, по какой причине на процессоры пользователей обрушилась столь большая нагрузка, так ещё и в фоновом режиме работы приложения - неизвестно. И, похоже, что говорить об...
Epic Games исправит проблему с нагрузкой процессоров
Яков Рудев
06:23
Эта жопа в каждой статье, уважаемые модераторы, автора данного поста забанить нельзя? Или вы так оцениваете описанное в статье?
RTX 3070 получает скидки до 6000 рублей - предтоповые видеокарты стоят дешевле, чем RTX 3060 Ti
VRoman
06:20
Да полностью по барабану. 500я серия будет поддерживать и 10, и 11е поколение процессоров плюс поддержка PCIE 4.0. Чего нет у 500й серии что есть у 400й, чтобы её вообще вспоминать?
Новый год начнётся с нехватки недорогих чипсетов Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем