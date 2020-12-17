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Продолжая серию новостей о Bitcoin, можно смело сказать что финансовые эксперты, прогнозирующие обвал криптовалюты, оказались неправы. Bitcoin перевалил отметку в 20 000 долларов, его цена 20 811 долларов.

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Последний раз похожий рекорд Bitcoin смог установить в 2017 году, но далее его ждал обвал и падение до 10 000$. В этот раз ситуация может не повторится, как заявляет большинство финансовых аналитиков.

Стоит напомнить, что PayPal начал популяризировать Bitcoin, уменьшив его производство, чтобы достичь максимального уровня спроса. В Соединённых Штатах Америки можно спокойно расплачиваться криптовалютой в десятках фастфуд-забегаловках.

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Некоторые финансовые аналитики рассчитывают на то, что Bitcoin займёт "престол" самой дорогой криптовалюты уже в 2021 году.

IT компания Genesis Mining придумала способ, при котором можно сделать контейнеры, обогревающие целые теплицы за счёт избыточной энергии, выделяемой при майнинге криптовалют. Подобная инновация может действительно пригодится в будущем, так как в 2018 году майнинг криптовалют стал потреблять большее энергии, чем добыча золота.