Bitcoin продолжает ставить рекорды и идти на путь к позиции самой дорогой криптовалюты
реклама
Продолжая серию новостей о Bitcoin, можно смело сказать что финансовые эксперты, прогнозирующие обвал криптовалюты, оказались неправы. Bitcoin перевалил отметку в 20 000 долларов, его цена 20 811 долларов.
Последний раз похожий рекорд Bitcoin смог установить в 2017 году, но далее его ждал обвал и падение до 10 000$. В этот раз ситуация может не повторится, как заявляет большинство финансовых аналитиков.
Стоит напомнить, что PayPal начал популяризировать Bitcoin, уменьшив его производство, чтобы достичь максимального уровня спроса. В Соединённых Штатах Америки можно спокойно расплачиваться криптовалютой в десятках фастфуд-забегаловках.
реклама
Некоторые финансовые аналитики рассчитывают на то, что Bitcoin займёт "престол" самой дорогой криптовалюты уже в 2021 году.
IT компания Genesis Mining придумала способ, при котором можно сделать контейнеры, обогревающие целые теплицы за счёт избыточной энергии, выделяемой при майнинге криптовалют. Подобная инновация может действительно пригодится в будущем, так как в 2018 году майнинг криптовалют стал потреблять большее энергии, чем добыча золота.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила