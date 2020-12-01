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Bitcoin практически побил рекордную отметку в цене за свою историю

Криптовалюта Bitcoin достигла новой отметки, которая превышает 19.000$, валюта продолжает расти и пока никто не уверен в её неожиданном падении.
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Продолжая серию новостей о Bitcoin, где было зафиксировано "возрождение" валюты, которая на данный момент уже выросла практически на половину своей начальной стоимости в 2019 году. На этом Bitcoin не остановился: не смотря что люди в интернете были уверен в крахе валюты, прогнозы финансовых аналитиков оправдались - криптовалюта выросла до рекордной стоимости в почти 20.000$, только за сегодня набрав прирост 6%.

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Конечно, сейчас валюта немного упала в цене, отойдя от отметки 30 ноября, когда Bitcoin мог побить свой рекорд цены. Напомним, что рекордный максимум Bitcoin был зафиксирован 17 декабря 2017 года, тогда это была сумма в 20.089$, а ровно через год, в декабре 2018, цена криптовалюты обвалилась до 3.000$.

В США Bitcoin стал полноценной валютой, которой можно расплатиться в Burger King, Pizza Hut и не только, а PayPal увеличил лимит на приобретение валюты с 10.000$ до 20.000$

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Директор канал Real Vision Рауль Пал считает, что уже к концу 2021 года Bitcoin преодолеет нереальную отметку в 250.000$, что сделает его самой дорогой криптовалютой в мире. Своё заявление Рауль аргументирует тем, что рынок спроса и сбыта крайней не сбалансирован, Bitcoin имеет спрос, а новоиспечённая криптовалюта сразу же скупается финансовыми криптовалютными фондами и PayPal.

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