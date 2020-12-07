Предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2: всё, что известно на текущий момент
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Недавно на сайте GameStop появилась возможность оформить предварительный заказ украинской игры S.T.A.L.K.E.R. 2, её цена была 69.99$ или 69.99€ в зависимости от региона. Как оказалось, никакого предзаказа не было: ритейлер решил лишь проверить спрос на игру, а GSC Game World пока не готовы открыть предзаказ новой игры франшизы - сказал комьюнити-менеджер.
Однако, цена на игру вполне может быть именно такой, так как S.T.A.K.E.R. 2 позиционирует себя как игра некстгена и её стоимость будет соответствующая. Ещё известно, что владельцы Xbox и подписки Game Pass, недавно стоившей 1$, на старте получат игру бесплатно.
Напомним, что пока точная дата релиза игры неизвестна и вряд ли что-то о ней станет известно, так как разработчики боятся давать ложные ожидания игрокам, как случилось с Cyberpunk 2077. Сливов тоже ждать не стоит - каждый член команды GSC Game World подписывает NDA с жёсткими условиями, что будет с теми, кто его нарушил - тоже неизвестно, даже эта информация под запретом огласки.
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