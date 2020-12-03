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Компания Microsoft, создавшая новую консоль Xbox Series X, сообщила о декабрьском пополнении игр подписки Game Pass и о временной скидке для тех, кто ещё ни разу ей не пользовался. Game Pass Ultra можно будет приобрести на 3 месяца всего за 1$, при этом с 15 декабря Вам станут доступны все игры Electronic Arts.

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Насчёт декабрьского пополнения, владельцам подписки с 3 декабря станут доступны такие игры:

Control

Slime Rancher

Rage 2

Haven, Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action

DOOM Eternal

Ещё более десяти игр полнят библиотеку уже в других числах декабря, например, Starbound, который станет доступен уже 8 декабря.

К сожалению, помимо поступления новых игр в подписку Game Pass, некоторые из неё пропадут:

MudRunner

Infinifactory

Pathologic 2

Ticket to Ride

The Turing Test

eFootball PES 2020

Untitled Goose Game

Metro: Last Light Redux

Age of Wonders: Planetfall

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Стоит напомнить, что Game Pass доступен не только владельцам консоли, но и обычным ПК-геймерам, которые также могут приобрести подписку.