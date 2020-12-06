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Официальный релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 10 декабря, но некоторым счастливчикам, оформившим предзаказ, выпала возможность поиграть в игру от CD Projekt уже сейчас. Так польская компания выслала физическую копию игру "избранным" ещё до её официального выхода.

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Однако, разработчики предупреждают, чтобы игроки не публиковали видео и не проводили прямые трансляции по игре до её релиза, так как это может испортить интерес к сюжету или создать неправильное впечатление. Конечно, не все послушались рекомендации CD Projekt, появилась информация о том, что хоть игра и идёт в стабильные 60 кадров, но вот багов и недоработок в ней предостаточно. Восновном они связаны с NPC, их прогрузкой и анимациями. CD Projekt предупреждала что в игре могут наблюдаться мелкие недоработки, но, по словам разработчиков, их игроки не должны были заметить.

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Стоит напомнить, что те, кто оформил предзаказ на Xbox, уже могут предварительно загрузить игру на свою консоль, а владельцы PC/PS5 получат эту возможность с 7 декабря. Также была опубликована карта регионов, где указана точная дата выхода в той или иной стране.