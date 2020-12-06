Счастливчики уже успели поиграть в Cyberpunk 2077
Официальный релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 10 декабря, но некоторым счастливчикам, оформившим предзаказ, выпала возможность поиграть в игру от CD Projekt уже сейчас. Так польская компания выслала физическую копию игру "избранным" ещё до её официального выхода.
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Однако, разработчики предупреждают, чтобы игроки не публиковали видео и не проводили прямые трансляции по игре до её релиза, так как это может испортить интерес к сюжету или создать неправильное впечатление. Конечно, не все послушались рекомендации CD Projekt, появилась информация о том, что хоть игра и идёт в стабильные 60 кадров, но вот багов и недоработок в ней предостаточно. Восновном они связаны с NPC, их прогрузкой и анимациями. CD Projekt предупреждала что в игре могут наблюдаться мелкие недоработки, но, по словам разработчиков, их игроки не должны были заметить.
Стоит напомнить, что те, кто оформил предзаказ на Xbox, уже могут предварительно загрузить игру на свою консоль, а владельцы PC/PS5 получат эту возможность с 7 декабря. Также была опубликована карта регионов, где указана точная дата выхода в той или иной стране.
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