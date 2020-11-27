Президент CD Projekt: Cyberpunk 2077 выйдет с ошибками, но игроки их не заметят
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Выход одной из самых ожидаемых игр - Cyberpunk 2077 планировался в ноябре, однако, разработчики приняли решение доработать игру, чтобы не огорчать игроков недоработками на старте, из-за чего релиз был перенесён на декабрь. Пока мы можем насладиться лишь вышедшему 19 ноября трейлером к геймплею игры.
Несмотря на перенос выхода игры с целью устранения ошибок, все ошибки CD Projekt исправить не удаётся. Как заявил президент компании CD Projekt Адам Кичиньски, Cyberpunk 2077 выйдет с некоторыми ошибками, но они настолько незначительны, что игроки их не заметят во время игры.
После выхода Cyberpunk 2077 компания перейдёт к активной разработке мультиплеера, о котором станет известно в первом квартале 2021 года. В отличие от сингплеера, в мультиплеере имеют место быть микротранзакции, но они будут ненавязчивы и подстроены под сеттинг самой игры. Учитывая, что первая информация о многопользовательском режиме появится не так скоро, вряд ли есть смысл ожидать релиз мультиплеера даже спустя год после выхода Cyberpunk 2077.
На данный момент новый перенос Cyberpunk 2077 не планируется, а релиз игры запланирован на 10 декабря.
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