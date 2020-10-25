Samsung Electronics попала в ТОП-5 по рейтингу Best Global Brands 2020 по версии Interbrand
Samsung Electronics заняла пятое место со своей капитализацией в 62.3 миллиарда долларов.
реклама
Корейская компания Samsung со своей капитализацией в 62.3 миллиарда долларов заняла пятое место в рейтинге Best Global Brands по версии Interbrand. Первое место - Apple, второе - Amazon, третье - Microsoft, четвёртое - Google.
Между Google (4 место) и Samsung (5 место) отрыв в целых 100 миллиардов долларов, что является достаточно большой суммой. А вот между Coca-Cola и Samsung отрыв невелик - всего 5 миллиардов долларов.
Компания движется вперёд, если учитывать что в 2012 году она занимала девятое место, а уже в 2017 шестое. Директор по маркетингу Йон Хи Ли оставила по этому поводу свой комментарий: «Мы начали с 43-го места со стоимостью бренда в $5,2 млрд в 2000 году. Теперь же мы вошли в пятерку лучших, а стоимость бренда достигла $62,3 млрд. Это большое достижение. Мы не смогли бы добиться такого успеха без поддержки наших клиентов по всему миру»
реклама
Samsung прикладывает динамику роста бренда по годам:
|Год
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|Стоимость компании
(доллары)
|32,9 млрд
|39,6 млрд
|45,5 млрд
|45,3 млрд
|51,8 млрд
|56,2 млрд
|59,9 млрд
|61,1 млрд
|62,3 млрд
|Рейтинг
|9
|8
|7
|7
|7
|6
|6
|6
|5
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила