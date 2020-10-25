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Корейская компания Samsung со своей капитализацией в 62.3 миллиарда долларов заняла пятое место в рейтинге Best Global Brands по версии Interbrand. Первое место - Apple, второе - Amazon, третье - Microsoft, четвёртое - Google.

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Между Google (4 место) и Samsung (5 место) отрыв в целых 100 миллиардов долларов, что является достаточно большой суммой. А вот между Coca-Cola и Samsung отрыв невелик - всего 5 миллиардов долларов.

Компания движется вперёд, если учитывать что в 2012 году она занимала девятое место, а уже в 2017 шестое. Директор по маркетингу Йон Хи Ли оставила по этому поводу свой комментарий: «Мы начали с 43-го места со стоимостью бренда в $5,2 млрд в 2000 году. Теперь же мы вошли в пятерку лучших, а стоимость бренда достигла $62,3 млрд. Это большое достижение. Мы не смогли бы добиться такого успеха без поддержки наших клиентов по всему миру»

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Samsung прикладывает динамику роста бренда по годам: