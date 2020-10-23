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Этим летом Microsoft анонсировали выход собственного складного смартфона Surface Duo. В смартфоне установлен процессор Snapdragon 855, оперативная память 6 GB и два 5.6 дюймовых экрана с разрешением 1800x1350. Телефон вышел в двух вариантах с размером памяти в 128GB и 256GB. Цена на версию 128GB - 1399$ (106976 руб.), 256GB - 1499$ (114623 руб.)

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Но недавно компания Microsoft объявила о снижении цены на складные телефоны Surface Duo. Цена на 128GB версию складного телефона становит 1199$ (91683 руб.), а ещё дополнительные 128GB памяти обойдутся Вам в 1299$ (99330 руб.), за эти же деньги можно приобрести более популярные флагманских телефоны.

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Причину снижения цены Microsoft объяснять не стала, однако, ранее были замечены проблемы с качеством у данного устройства, а именно вздутие аккумулятора, некачественный пластиковый материал корпуса и хрупкий USB-C, ознакомится с этим материалом можно в данном блоге.

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Хоть Microsoft скрывает количество продаж, не сложно понять, что телефон не расхватывают с прилавков, ведь такой "рисковый" вариант телефона не удобен и имеет уйму нюансов. Конечно, нельзя исключать, что в ближайшие пару лет выйдут новые версии складных смартфонов по более демократичной цене и с устранёнными проблемами своих предшественников.



