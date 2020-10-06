У Microsoft Surface Duo нашли проблемы с качеством
Нынешним летом компания Microsoft представила свой вариант гибкого смартфона, модель под названием Surface Duo. Вместо гибкого экрана здесь предлагаются два раздельных дисплея и петли между ними, которые позволяют раскрывать их под углом 180 градусов. Применяется флагманский процессор прошлого поколения Snapdragon 855, объём оперативной памяти 6 Гб, 128 или 256 Гб хранилища. Стоят эти версии $1400 и $1500 соответственно.
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Казалось бы, за такие деньги аппарат должен быть идеальным, но не тут-то было. Некоторые пользователи жалуются на лаги при перетаскивании приложений между двумя экранами AMOLED 5,6 дюйма, что является одной из ключевых возможностей устройства. Кому-то не нравится качество камеры. Microsoft выпустила обновление для исправления программных неполадок, но возникли ещё более серьёзные трудности.
Пластиковая окантовка вокруг разъёма USB-C оказалась настолько тонкой, что быстро трескается. Один из владельцев устройства пишет, что именно это произошло в его случае. В комментариях на форуме Reddit к нему присоединились другие пострадавшие. Microsoft предпочла использовать пластиковую рамку, чтобы защитить экран от ударов при падении, но пластик оказался беззащитным перед каждодневным износом. В районе разъёма он является наиболее уязвимым и повреждается даже в таких безобидных ситуациях, как подключение к нему кабеля.
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При этом сам разъём тоже может быть повреждён. Поскольку он припаян к системной плате, ремонт может оказаться длительным и дорогим.
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