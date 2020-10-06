Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Нынешним летом компания Microsoft представила свой вариант гибкого смартфона, модель под названием Surface Duo. Вместо гибкого экрана здесь предлагаются два раздельных дисплея и петли между ними, которые позволяют раскрывать их под углом 180 градусов. Применяется флагманский процессор прошлого поколения Snapdragon 855, объём оперативной памяти 6 Гб, 128 или 256 Гб хранилища. Стоят эти версии $1400 и $1500 соответственно.

реклама

Казалось бы, за такие деньги аппарат должен быть идеальным, но не тут-то было. Некоторые пользователи жалуются на лаги при перетаскивании приложений между двумя экранами AMOLED 5,6 дюйма, что является одной из ключевых возможностей устройства. Кому-то не нравится качество камеры. Microsoft выпустила обновление для исправления программных неполадок, но возникли ещё более серьёзные трудности.

анонсы и реклама Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз (в рублях) Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх <b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Пластиковая окантовка вокруг разъёма USB-C оказалась настолько тонкой, что быстро трескается. Один из владельцев устройства пишет, что именно это произошло в его случае. В комментариях на форуме Reddit к нему присоединились другие пострадавшие. Microsoft предпочла использовать пластиковую рамку, чтобы защитить экран от ударов при падении, но пластик оказался беззащитным перед каждодневным износом. В районе разъёма он является наиболее уязвимым и повреждается даже в таких безобидных ситуациях, как подключение к нему кабеля.

реклама

При этом сам разъём тоже может быть повреждён. Поскольку он припаян к системной плате, ремонт может оказаться длительным и дорогим.