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Компания не признала вину, но решила лишний раз не судиться с американскими властями

OpenAI согласилась выплатить 3,2 миллионов долларов для урегулирования претензий Министерства юстиции США, связанного с наймом иностранных работников по программе постоянной трудовой сертификации (PERM). Ведомство утверждает, что компания и принадлежащая ей дочерние предприятия нарушали федеральные правила, отдавая предпочтение кандидатам с временными рабочими визами.

Источник изображения: Reuters. URL изображения.

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Это, в свою очередь, по версии следствия, дискриминировало американских соискателей. Помимо прочего, компания не размещала соответствующие вакансии на площадках для соискателей, чтобы избежать проведения конкурса и снизить количество откликов от граждан США. Вместо этого иностранные сотрудники подавали заявку на трудоустройство в бумажном виде.

Хотя расследование касалось менее десяти вакансий, Министерство юстиции США заявило, что подобные действия подрывают принцип равного доступа к высокооплачиваемым рабочим местам в технологическом секторе. В OpenAI вину не признали, но всё же решили урегулировать иск за 3,2 миллиона долларов без судебного разбирательства с властями США.

Помимо прочего, теперь OpenAI изменит процедуры наймы и займётся публикацией соответствующих вакансий на специальных площадках, где соискателям предложат пройти профессиональную подготовку.