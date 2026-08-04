В NASA против разработки месторождения, поскольку оно прилегает к объектам, важным для космических исследований

В США было обнаружено одно из крупнейших в мире месторождений вольфрама – стратегического металла, который имеет критическое значение для оборонной промышленности, производства высокоточных инструментов и технологий. Однако запуск добычи может затянуться из-за ограничений, связанных с федеральными требованиями и интересами космической отрасли. Источник изображения: ChatGPTМесторождение расположено в штате Орегон и рассматривается как потенциальный источник значительной части американских запасов вольфрама. Этот металл считается одним из важнейших материалов для национальной безопасности США, поскольку используется при создании военной техники, боеприпасов, ракетных компонентов и оборудования, способного выдерживать экстремальные температуры.

Разработкой проекта занимается горнодобывающая компания, которая рассчитывает начать промышленное освоение залежей. Однако планы столкнулись с бюрократическими и регуляторными препятствиями. Одним из факторов задержки стали интересы NASA, поскольку район месторождения связан с объектами и территориями, имеющими значение для космических исследований и инфраструктуры.

Открытие приобрело особое значение на фоне стремления Вашингтона сократить зависимость от иностранных поставщиков критически важных минералов. В настоящее время значительная часть мирового производства вольфрама сосредоточена в Китае, который играет доминирующую роль в цепочках поставок этого металла. США рассматривают развитие собственной добычи как способ укрепить промышленную независимость.