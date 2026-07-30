При этом азартные игры будут запрещены: ставки бесплатные, а в качестве призов только сертификаты

Компания Delta Air Lines объявила о запуске новой развлекательной функции для пассажиров – спортивной игры SkyPicks, созданной совместно с компанией DraftKings. Несмотря на партнёрство с одним из крупнейших операторов спортивных ставок в США, новый сервис полностью исключает азартные игры и любые денежные ставки. Источник изображения: Reuters

URL изображенияВместо этого пассажирам предложат бесплатно делать прогнозы на результаты спортивных матчей и соревноваться за призы в виде подарочных карт Delta. Сама инициатива направлена на расширение возможностей развлечений во время полёта и соответствует законодательству США, запрещающему азартные игры на борту коммерческих самолётов.

Пользователи смогут отвечать на вопросы о ходе спортивных событий, прогнозировать победителей матчей и сравнивать результаты с другими участниками. При этом сервис не предусматривает внесения депозитов, вступительных взносов, денежных выигрышей или любых других финансовых рисков. Лучшие игроки отдельных соревнований и ежемесячных рейтингов получат подарочные сертификаты авиакомпании.

Первым этапом проекта станут соревнования по бейсболу Главной лиги (MLB), а позднее в течение года к ним добавятся матчи Национальной футбольной лиги (NFL). Все прогнозы будут строиться на реальных спортивных событиях.