Штат сотрудников будет утроен в ближайшие годы

OpenAI объявила о масштабном расширении своей европейской штаб-квартиры в Дублине, планируя увеличить численность сотрудников более чем втрое – до 350 человек. Компания арендует новый офис площадью около 8 тысяч квадратных метров в районе, где расположены европейские офисы многих крупнейших американских технологических корпораций. Источник изображения: Reuters

URL изображенияСейчас в дублинском подразделении OpenAI работают более 100 сотрудников, но уже в течение ближайших двух лет компания намерена нанять еще 250 специалистов. Новые вакансии будут открыты в инженерных подразделениях, службах поддержки пользователей и других корпоративных функциях.

Решение отражает стремление разработчика ChatGPT укрепить присутствие в Европе на фоне быстро растущего спроса на решения в сфере искусственного интеллекта со стороны бизнеса, разработчиков и государственных организаций. Дублин остается одним из главных европейских центров для американских IT-компаний: здесь расположены региональные штаб-квартиры Google и Microsoft. Ирландия сохраняет привлекательность благодаря высококвалифицированным кадрам, развитой исследовательской базе и благоприятной налоговой среде. Ирландские власти, в свою очередь, рассматривают искусственный интеллект как одно из ключевых направлений для привлечения новых инвестиций и развития высокотехнологичной экономики.