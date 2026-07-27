Поэтому ждать снижения цен на память в среднесрочной перспективе не стоит

Появление на рынке модулей оперативной памяти с чипами китайской компании ChangXin Memory Technologies (CXMT) не привело к ожидаемому снижению цен на DRAM. Как сообщает Tom's Hardware, несмотря на расширение ассортимента продукции CXMT, стоимость таких модулей в Китае остаётся сопоставимой, а в некоторых случаях даже выше, чем у аналогов на базе памяти Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology. Источник изображения: ChatGPTВ качестве примера издание приводит серверные модули памяти DDR5-5600 RDIMM объёмом 64 ГБ. Версия на чипах Samsung или SK Hynix предлагается примерно за 2,7 тысячи долларов, тогда как аналогичный модуль с памятью CXMT стоит даже дороже — 2,8 тысячи долларов. Хотя увеличение предложения новых чипов постепенно влияет на средние рыночные цены, производители не спешат продавать продукцию дешевле лидеров отрасли.

Объяснимо это сохраняющимся высоким спросом на память со стороны центров обработки данных и ограниченными производственными мощностями мировых производителей DRAM.

CXMT уже стала четвёртым по величине производителем DRAM в мире, а её микросхемы памяти начинают использовать такие бренды, как Corsair, Dell и HP. Впрочем, это лишь позволяет сдерживать рост цен, а не снижать их.