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Nacvark
Трамп предупредил ЕС о новых пошлинах из-за штрафов американским компаниям на $22 млрд
По его словам, США не «свинья-копилка» для ЕС
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Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) объявил о начале торгового расследования против Европейского союза после того, как Еврокомиссия оштрафовала Google на 890 миллионов евро (около 1 миллиарда долларов) за нарушение европейских правил цифровой конкуренции.Источник изображения: Reuters
URL изображенияСоответствующее заявление американский лидер сделал в социальной сети Truth Social, назвав действия Брюсселя «незаконными» и «крайне неэтичными». По словам Трампа, Вашингтон немедленно инициирует расследование, которое позволяет США принимать ответные меры в отношении стран, чья торговая политика считается несправедливой или дискриминационной.

Трамп заявил, что Европейский союз систематически использует многомиллиардные штрафы против крупнейших американских технологических компаний, включая Google, Apple и Amazon, фактически извлекая прибыль за счёт американского бизнеса и налогоплательщиков. Он подчеркнул, что США больше не намерены мириться с подобной практикой и предупредил, что Евросоюз «заплатит очень высокую цену» за свои действия

При этом в Европейском союзе штрафы объясняют политикой регулятора, который пресекает попытки присутствующих на своём рынке компаний по монополизации рынка за счёт закрытых экосистем с миллиардами пользователей.

#сша #евросоюз #дональд трамп #пошлины #тарифы
Источник: reuters.com
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