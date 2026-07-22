Кабель протяжённостью около 7000 километров соединяет город Миртл-Бич в Южной Каролине с португальским портом Синиш

Google завершила подключение нового трансатлантического подводного интернет-кабеля Nuvem, который связал США и Португалию, усилив цифровую инфраструктуру между Северной Америкой и Европой. Кабель протяжённостью около 7 тысяч километров соединяет город Миртл-Бич в Южной Каролине с португальским портом Синиш, проходя через Бермудские острова и Азорский архипелаг. Источник изображения: Reuters

URL изображенияNuvem состоит из 16 пар оптоволоконных линий и рассчитана на пропускную способность около 384 Тбит/с. В Google заявили, что новый маршрут повысит надёжность передачи данных между континентами и станет важной частью инфраструктуры, обеспечивающей работу сервисов Google Cloud и других цифровых платформ. Подводные кабели сегодня передают более 95% мирового интернет-трафика и считаются основой глобальной сети.

Власти Португалии рассчитывают превратить Синиш в один из крупнейших европейских цифровых хабов благодаря выгодному расположению на пересечении маршрутов между Европой, Африкой и Америкой. Помимо нового кабеля, португальский город уже связан принадлежащим Google кабелем Equiano, соединяющим Европу с Африкой, а также системой EllaLink, связывающей Португалию с Бразилией.

Развитие подводной инфраструктуры также должно поддержать масштабные инвестиции в строительство центров обработки данных. Португалия намерена использовать доступную возобновляемую энергетику и новые международные каналы связи для привлечения проектов в сфере искусственного интеллекта.