Компания уведомила об этом правоохранительные органы

Хакерская группировка Anubis взяла на себя ответственность за кибератаку на американскую молочную компанию Fairlife, принадлежащую Coca-Cola. Злоумышленники заявили, что похитили около одного терабайта данных и потребовали выкуп, пригрозив опубликовать украденную информацию в случае отказа от выплаты. Источник изображения: Reuters

URL изображенияИнцидент стал продолжением масштабной кибератаки, о которой Coca-Cola сообщила несколькими днями ранее. Тогда компания заявила, что неизвестные получили несанкционированный доступ к части внутренних систем Fairlife, связанных с производственными процессами. В качестве меры предосторожности предприятие временно остановило выпуск продукции на всех своих производственных площадках в США, тогда как канадские мощности продолжили работу в обычном режиме. По данным компании, качество и безопасность продукции не пострадали.

Как отмечает Reuters, хакеры из Anubis считаются одной из наиболее опасных в своей сфере. По оценкам специалистов по кибербезопасности, помимо шифрования данных злоумышленники активно используют инструменты для полного уничтожения информации, что значительно осложняет восстановление работы пострадавших организаций. Подобная тактика усиливает давление на жертв и повышает вероятность выплаты выкупа.

В настоящее время Coca-Cola совместно с внешними экспертами по информационной безопасности продолжает расследование инцидента и восстановление затронутых систем. Компания уведомила правоохранительные органы и пока не раскрывает возможный масштаб финансового ущерба.