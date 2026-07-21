Ещё в начале года представители компании говорили о желании достичь результата в направлении человекоподобных роботов

Samsung Electronics объявила о создании нового подразделения Robotics eXperience (RX), которое будет напрямую подчиняться генеральному директору компании. Новое подразделение станет центром развития робототехнического направления и займётся разработкой ключевых технологий, коммерциализацией решений и реализацией долгосрочной стратегии Samsung в этой области. Источник изображения: Reuters

URL изображенияРуководителем команды по робототехнике назначен исполнительный вице-президент Ли Донг Кун, ранее отвечавший за робототехническую стратегию в Hyundai Motor Group, включая развитие поглощённой компании Boston Dynamics. Создание отдельного подразделения подчёркивает намерение Samsung сделать робототехнику одним из главных драйверов будущего роста бизнеса.

В Samsung считают, что развитие технологий физического искусственного интеллекта» (ИИ), объединяющего ИИ с роботизированными системами, делает массовое внедрение роботов всё более экономически оправданным. В начале года компания уже заявляла о намерении получить «ощутимые результаты» в направлении человекоподобных роботов, а весной сообщила, что готова инвестировать в профильные компании и приобретать перспективные стартапы для ускорения коммерциализации новых разработок.

По замыслу Samsung, первые гуманоидные роботы будут использоваться на собственных производственных предприятиях для повышения производительности и автоматизации сложных операций. В дальнейшем компания рассчитывает вывести такие решения на массовый рынок, адаптировав их для использования в домашних условиях, розничной торговле и сфере обслуживания. Аналогичные планы присутствуют и у Hyundai Motor Group.