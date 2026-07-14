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Nacvark
Мировые инвестиции в проекты по созданию термоядерной энергетики выросли до $4,48 млрд
Ускорение роста отмечается за последний год
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Мировые инвестиции в проекты по созданию термоядерной энергетики за последний год достигли рекордных 4,48 миллиардов долларов, увеличившись на 69% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в ежегодном исследовании отраслевой ассоциации Fusion Industry Association, данные которой приводит Reuters.Источник изображения: ChatGPTРезкий рост финансирования отражает усиливающийся интерес инвесторов к технологии, которая в перспективе может обеспечить практически неисчерпаемый источник экологически чистой энергии. Всего с 2021 года совокупный объём инвестиций в компании, занимающиеся термоядерным синтезом, превысил 14 миллиардов долларов. В исследовании учитывались 56 частных компаний по всему миру.

Одним из главных драйверов роста стало увеличение спроса на электроэнергию со стороны искусственного интеллекта (ИИ), что подталкивает инвесторов искать новые источники генерации энергии в долгосрочной перспективе. Несмотря на рекордный приток капитала, коммерческое применение термоядерной энергетики остаётся делом будущего.

Большинство отраслевых компаний рассчитывают запустить первые коммерческие электростанции лишь в начале 2030-х годов. Сейчас разработчики сосредоточены на создании демонстрационных реакторов и привлечении новых инвестиций для перехода от экспериментальных установок к промышленным объектам.

#термоядерная энергетика
Источник: reuters.com
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