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Nacvark
Тайваньский партнёр NVIDIA инвестирует $1,4 млрд в строительство завода в США
Компании из Тайваня всё чаще инвестируют в американский рынок
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Компания King Yuan Electronics (KYEC), один из ключевых партнёров NVIDIA в сфере тестирования и упаковки полупроводников, объявила о планах инвестировать до 1,4 миллиардов долларов в строительство нового производственного комплекса в США. Пока не раскрывается, где именно будет расположен новый объект, когда начнётся его строительство и какие заказчики станут основными потребителями его продукции.Источник изображения: Reuters
URL изображенияИнвестиции отражают тенденцию, в рамках которой крупнейшие тайваньские представители полупроводниковой отрасли наращивают присутствие в США по запросу американских властей. На фоне стремительного роста спроса на чипы для искусственного интеллекта (ИИ) и усилий американских властей по локализации стратегически важных производств компании из Тайваня всё активнее развивают мощности на территории США. Это позволяет приблизить производственные процессы к крупнейшим клиентам, снизить логистические риски и повысить устойчивость цепочек поставок.

Для NVIDIA, чьи графические ускорители остаются основой современной ИИ-инфраструктуры, расширение возможностей партнеров по тестированию и упаковке имеет стратегическое значение. Именно эти этапы завершают производство полупроводников и напрямую влияют на скорость поставок готовых чипов.

На фоне продолжающегося бума ИИ-индустрии инвестиции KYEC отражают стремление участников рынка заранее подготовить необходимую инфраструктуру для удовлетворения растущего мирового спроса на высокопроизводительные полупроводники.

#nvidia #сша
Источник: reuters.com
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