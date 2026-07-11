Самолет совершил вынужденную посадку и пассажиров вернули в терминал

Из города Салоники в Греции самолёт Boeing 737 авиакомпании Ryanair отправлялся в немецкий Мемминген, но был вынужден совершить незапланированную посадку из-за технической неисправности. Пассажира едва не выбросило из самолёта из-за повреждения иллюминатора, что спровоцировало разгерметизацию. При этом официальных заявлений относительно того, почему иллюминатор оказался повреждённым, нет. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПострадавшего пассажира из Сербии доставили в местную больницу. Его травмы не представляют угрозы для жизни. На фоне этого происшествия полёт пришлось отменить: самолёт совершил исправную посадку, а пассажиры вернулись в терминал.

В греческих СМИ сообщают, что в начале полёта от двигателя откололся кусок и разбил окно, что как раз стало причиной разгерметизации салона. Видео, опубликованное в социальных сетях, предположительно демонстрирует неконтролируемый отказ двигателя на повреждённом Boeing 737, при котором отсутствуют лопатки вентилятора. Такая неисправность возникает, когда внутренние компоненты, такие как лопатки вентилятора, разлетаются на куски и повреждают корпус, разбрасывая обломки.