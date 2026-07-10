Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Palantir хотела заключить контракт с британской полицией, но власти Лондона заблокировали сделку
Они сослались на возможное нарушение «ценностей и этических принципов»
реклама

Компания Palantir Technologies, известная своим программным обеспечением для обработки больших массивов данных, планировала заключить контракт с полицией Лондона стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов на внедрение систем искусственного интеллекта (ИИ). Однако сделка сорвалась, поскольку британские власти заблокировали её.Источник изображения: Reuters
URL изображения

Британские чиновники сослались на возможное нарушение «ценностей и этических принципов», что возмутило Palantir Technologies. Последняя уже подала иск против Управления мэра Лондона по вопросам полиции и преступности и планирует отменить решение.

Впрочем, судебные разбирательства затянутся на годы. Суд уже отклонил просьбу Palantir о рассмотрении дела в ускоренном порядке, назначив разбирательство на январь 2027 года. Стоит также отметить, что параллельно в Великобритании пересматривают контракт между Palantir Technologies и Национальной службой здравоохранения (NHS) стоимостью 330 млн фунтов стерлингов, а британские депутаты призывают к его расторжению.

реклама

Palantir Technologies регулярно подвергается жёсткой критике со стороны правозащитников и гражданских активистов. Компанию обвиняют в организации массовой слежки, отсутствии этического контроля и сотрудничестве преимущественно с военизированными структурами.

#великобритания #palantir #palantir technologies
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На российских онлайн-площадках появились предложения о продаже мини-НПЗ от 1 млн рублей
Люк Спарк представил трейлер фантастического вестерна «Динозавры Дикого Запада»
Digital Chat Station: смартфон Honor с выдвижной камерой-роботом дебютирует в августе
Эксперт сравнил GTX 1060 6 ГБ и GTX 1650 в Crimson Desert и других современных играх
Новый метод измерения показал истинные размеры нашей галактики Млечный Путь
УАЗ «Буханка» получил затвердевающую на Солнце композитную броню
Зонд New Horizons вышел из самой долгой спячки, находясь в 9,5 млрд км от Земли
Сборка на Core i7-4790 с RX 570 протестирована в ряде популярных игр
Россия может поставить новые региональные самолёты Ил-114-300 в Индонезию
Энтузиаст протестировал RTX 2080 в паре с Ryzen 7 9800X3D в ряде современных игр
MOZA создала оборудование для авиасимуляторов с дисплеями и панелями как в Boeing и Airbus
В России в свободной продаже замечены мини-НПЗ стоимостью от 1 млн рублей
GPD представила мини-ПК GPD BOX на чипах Core Ultra X7 356H и Core Ultra X7 358H с разъёмом MCIO 8i
MLID и HUB обсудили RTX 6000: карты с 8 ГБ VRAM станут неиграбельными, 16 ГБ — абсолютный минимум
Процессор AMD Medusa Point на Zen 6 обогнал предшественника на 22-29% в бенчмарке Geekbench
Assassin’s Creed Black Flag Resynced протестирована на ПК с RX 580 и Ryzen 5 5600
Valve выпустила стабильную версию слоя совместимости Proton 11-1 с поддержкой дилогии Dino Crisis
ComputerBase протестировали Assassin’s Creed Black Flag Resynced — от консолей до RTX 5090
Casio выпустила часы A130WE с гибридным экраном в стиле 1980-х
Космические силы США приняли на вооружение мобильную РЭБ Meadowlands для подавления спутников

Популярные статьи

Собираем выгодный и шустрый игровой ПК, пока рост цен не сделал его недоступной покупкой
PlayStation против геймеров – топ-9 самых спорных решений Sony в 2026 году
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter