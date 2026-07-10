Они сослались на возможное нарушение «ценностей и этических принципов»

Компания Palantir Technologies, известная своим программным обеспечением для обработки больших массивов данных, планировала заключить контракт с полицией Лондона стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов на внедрение систем искусственного интеллекта (ИИ). Однако сделка сорвалась, поскольку британские власти заблокировали её. Источник изображения: Reuters

URL изображения

Британские чиновники сослались на возможное нарушение «ценностей и этических принципов», что возмутило Palantir Technologies. Последняя уже подала иск против Управления мэра Лондона по вопросам полиции и преступности и планирует отменить решение.

Впрочем, судебные разбирательства затянутся на годы. Суд уже отклонил просьбу Palantir о рассмотрении дела в ускоренном порядке, назначив разбирательство на январь 2027 года. Стоит также отметить, что параллельно в Великобритании пересматривают контракт между Palantir Technologies и Национальной службой здравоохранения (NHS) стоимостью 330 млн фунтов стерлингов, а британские депутаты призывают к его расторжению.

реклама

Palantir Technologies регулярно подвергается жёсткой критике со стороны правозащитников и гражданских активистов. Компанию обвиняют в организации массовой слежки, отсутствии этического контроля и сотрудничестве преимущественно с военизированными структурами.