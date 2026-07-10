Богатые люди из сферы искусственного интеллекта и космических технологий всё чаще покупают бизнес-джеты

Активное развитие искусственного интеллекта (ИИ) и космических технологий, включая недавнее IPO SpaceX, привело к появлению новых миллионеров, которые начали создавать спрос на частные самолёты. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на данные операторов. Источник изображения: Reuters

URL изображенияВ материале издания подчёркивают, что обычные сотрудники, ставшие в один момент миллионерами на фоне владения долей в SpaceX, начали активно пользоваться своим капиталом, приобретая бизнес-джеты или арендуя частные самолёты. Рост спроса на частные самолёта приходится на штаты Техас и Калифорния, где как раз таки находятся штаб-квартиры ИИ-стартапов и SpaceX.

Такой неожиданный рост привёл к дефициту новых бизнес-джетов, из-за чего сроки поставок клиентам увеличиваются, а цены по-прежнему остаются высокими. Только за первую половину 2026 года количество полётов в США на частных бизнес-джетах увеличилось на 13%.

На этом рынке ожидается сохранения высокого спроса до конца года, поскольку новые IPO среди ИИ-стартапов продолжают создавать всё больше состоятельных клиентов для индустрии частной авиации.