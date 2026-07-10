Компания активно инвестирует в расширение производства на фоне ИИ-бума и роста стоимости акций

Американский производитель микросхем памяти Micron Technology объявил о дополнительных инвестициях в развитие полупроводниковой отрасли США. Компания направит до 3 миллиардов долларов на укрепление национальной цепочки поставок, одновременно увеличив общий объём запланированных инвестиций в американское производство до более чем 250 миллиардов долларов к 2035 году.

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URL изображенияОколо 500 миллионов будет направлено компании GlobalWafers для расширения производства кремниевых пластин диаметром 300 мм на предприятии в Шермане (штат Техас). Кроме того, Micron и GlobalWafers подписали долгосрочное десятилетнее соглашение о поставках, которое должно повысить устойчивость цепочек поставок сырья для производства памяти DRAM и высокоскоростной памяти HBM, востребованной в области ИИ,

Решение принято на фоне стремительного роста спроса на чипы памяти для систем искусственного интеллекта (ИИ), а также курса американских властей на локализацию производства стратегически важных компонентов. Компания также продолжает реализацию масштабных проектов по строительству новых производственных мощностей в штатах Нью-Йорк, Айдахо и Вирджиния, планируя создать свыше 90 тысяч новых рабочих мест.