Однако появилась настройка, позволяющая отключить обучение ИИ

Компания Google изменила настройки конфиденциальности своих сервисов поиска, разрешив использовать загружаемые пользователями изображения, аудиозаписи, видео и другие файлы для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ). Нюанс в том, что сама по себе настройка включена по умолчанию, то есть каждый пользователь при использовании Google-сервисов автоматически даёт согласие на передачу своих данных для обучения ИИ. Источник изображения: ChatGPTКак сообщает Techncruch, компания использует данные, загружаемые пользователями в Google Lens, голосовые поисковые запросы, скриншоты Google Translate и другой контент, связанный с поисковыми инструментами. В то же время пользовательские данные Google Photos и Google Disc по-прежнему защищены.

Для отказа от использования своих данных в целях обучения ИИ Google необходимо открыть раздел «История приложений и веб-поиска» (Web & App Activity). На этой странице снимаются флажки с загруженных медиаданных и истории, а также отключается сбор общей активности для предотвращения дальнейшего обучения моделей.

Google не единственная технологическая компания, расширяющая свои массивы данных, используемых для развития генеративного ИИ. Причём изменения в свою политику такие компании вносят без публичных анонсов, а пользователи зачастую не замечают изменений.