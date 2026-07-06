Мемкоин потерял примерно 97% своей стоимости

Почти миллион инвесторов, купивших мемкоин $TRUMP, понесли совокупные убытки в размере около 3,8 миллиардов долларов. Такие данные приводит аналитическая компания Nansen, на которые ссылается The New York Times. Источник изображения: ChatGPTПо оценкам экспертов, около двух третей владельцев токена завершили инвестиции с убытком после стремительного падения стоимости криптовалюты, которая с момента исторического максимума потеряла примерно 97% своей цены. При этом проект продолжил приносить значительный доход компаниям, связанным с президентом США Дональдом Трампом, поскольку эмитенты получали прибыль за счёт комиссий и продажи токенов, а не роста стоимости мемкоина.

$TRUMP был запущен незадолго до инаугурации Дональда Трампа и быстро стал одним из самых обсуждаемых криптоактивов благодаря активному продвижению в социальных сетях и высокому интересу со стороны розничных инвесторов. Многие покупатели рассчитывали заработать на стремительном росте курса, однако после первоначального ажиотажа цена начала резко снижаться. По-настоящему заработали только те, кто первым прибрёл мемкоин и продал его при первом же намёке на падение.

Ранее сам Дональд Трамп задекларировал 1,4 миллиарда долларов дохода от транзакций, связанных с криптоактивами.