Вероятно, компания хочет сделать свой браузер более привлекательным для тех, кто не хочет создавать отдельную учётную запись Microsoft ради Edge

Компания Microsoft начала внедрять поддержку входа в браузер Edge с использованием учётной записи Google. Функция стала доступна в версии Edge 150 для Windows и macOS и позволит пользователям авторизоваться без обязательного использования аккаунта Microsoft, а также синхронизировать данные браузера между устройствами. Источник изображения: ChatGPT

До недавних пор для полноценной синхронизации закладок, истории и других данных требовалась учётная запись Microsoft. Нововведение стало заметным изменением политики компании, которая ещё в 2020 году обещала не интегрировать сервисы Google в Edge, игнорируя многочисленные просьбы и критику со стороны пользователей.

Однако теперь компания изменила подход, стремясь сделать браузер более привлекательным для пользователей экосистемы Google, которые не хотят создавать дополнительную учётную запись Microsoft. После входа через Google пользователи смогут быстрее авторизоваться на сайтах и синхронизировать настройки, закладки, историю просмотров и другие данные между устройствами.

