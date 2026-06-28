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Nacvark
Энтузиасты смогли обмануть ИИ-алгоритмы DuckDuckGo и заставить выдавать фейковую информацию о Трампе
Интернет-пользователи убедили ИИ в том, что президент США умер от бешенства
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Крупные технологические компании, включая владельцев поисковиков, соответствуют тренду на искусственный интеллект (ИИ) и активно интегрируют его везде, где можно. Американский поисковик DuckDuckGo не стал исключением и внедрил функцию поиска с использованием ИИ для всех пользователей.Источник изображения: ChatGPTГруппа энтузиастов, объединённых аккаунтами на Reddit, решила проверить ИИ на прочность и начала массово задавать DuckDuckGo вопросы на тему: «Когда Трамп умер от бешенства?». Со временем ИИ сам поверил в этот абсурдный тезис, причём даже нашёл ему обоснование.

DuckDuckGo начал называть конкретную дату – 7 июня, уточняя, что инциденту предшествовал укус со стороны вице-президента Джей Ди Вэнса, который незадолго до этого также умер от бешенства. В качестве доказательств ИИ DuckDuckGo приводил статьи из различных американских СМИ, где не упоминался ни Трамп, ни Вэнс.

Ситуация доказала, что большие группы единомышленников могут объединиться и саботировать склонные к галлюцинациям ИИ-модели и обманом заставить их распространять абсурдную информацию. Правда, для этого может понадобиться порядка 45 тысяч человек, как это было в случае с информацией про Трампа.

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В настоящее время соответствующий запрос игнорируется или опровергается ИИ в поисковиках. Так, например, Google ответит, что информация фейковая и спровоцирована розыгрышем, запущенным пользователями Reddit.

#сша #дональд трамп #duckduckgo
Источник: futurism.com
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