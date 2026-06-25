Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Власти Южной Кореи планируют крупные инвестиции в SK Hynix и Samsung Electronics
Обусловлено это стремительным спросом на микросхемы памяти
реклама

Правительство Южной Кореи ведёт переговоры с Samsung Electronics и SK Hynix о новом этапе масштабных инвестиций в полупроводниковую отрасль. Об этом сообщил советник президента по экономической политике Ким Ён Бом, слова которого приводит Reuters.Источник изображения: Reuters
URL изображения По его словам, власти также готовят объявление о создании нового крупного кластера по производству микросхем. Как отметил Ким Ён Бом, стремительный рост спроса на чипы, вызванный развитием искусственного интеллекта (ИИ), может потребовать значительно ускорить реализацию уже запланированных проектов. Если ранее строительство новых производственных мощностей было рассчитано на более длительный срок, теперь власти рассматривают возможность завершить их уже к 2035 году, то есть более чем на десять лет раньше первоначальных планов.

По словам чиновника, следующим вызовом станет поиск площадки для второго крупного полупроводникового кластера, который должен обеспечить дальнейший рост отрасли после завершения текущих проектов. Власти считают, что существующих мощностей в перспективе может оказаться недостаточно для удовлетворения мирового спроса на микросхемы для ИИ-инфраструктуры.

Южная Корея остаётся одним из ключевых игроков мирового рынка памяти благодаря Samsung Electronics и SK Hynix. В последние годы обе компании активно расширяют производство высокоскоростной памяти (HBM), используемой в ИИ-ускорителях. Samsung Electronics и SK Hynix также являются самыми крупными компаниями в стране, приносящими миллиарды долларов налогов в государственный бюджет.

#южная корея #sk hynix #samsung electronics
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Niva Legend выйдет в четырёх комплектациях с новым 1,8-литровым двигателем
Двигатели ПД-8 и ПД-14 проходят доводку: от высокотемпературных тестов до снижения стоимости
Потопленный японский корабль «Хофуку Мару» времен Второй мировой найден у берегов Филиппин
Российский инженер запатентовал настольный токарный станок с пониженным уровнем вибраций
Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана: Замена SaM146 на ПД-8 в построенных самолётах невозможна
Китайская COMAC приступила к наземным испытаниям укороченной версии самолёта C919
В Японии состоялся экзамен на получение звания ниндзя с тремя уровнями сложности
ОРК: Россия полностью восстановит оловянную промышленность в 2029 году
Эксперт сравнил Radeon RX 580 и GeForce GTX 1650 в ряде популярных игр
Oracle уволила 21000 сотрудников за год из-за внедрения ИИ и роста расходов на инфраструктуру
Российский авиалайнер МС-21 в ходе испытаний взлетел с одним двигателем
В Steam открылся доступ к демоверсии стратегии Stronghold 4
Lionsgate UK представила первый трейлер комедии ужасов Призраки: Одержимость дома Баттон
Авиаконструктор призвал возобновить серийное производство региональных самолётов Ан-3 и Ан-38
Valve объяснила, почему цена на Steam Machine начинается от $1049
Спорткар с автопилотом Xiaomi YU7 GT впервые в истории проехал круг по гоночной трассе в Германии
В России разработали технологию для повышения прочности нержавеющей стали в два раза
Gamers Nexus: Steam Machine не дотягивает до уровня современных видеокарт и не стоит своих денег
ИИ-ноутбук CHUWI UniBook на процессорах Intel Wildcat Lake стал доступен для предварительных заказов
NASA представило новый прототип марсохода Ernest со скоростью 1 км/ч

Популярные статьи

Сборка игрового ПК за 40 000 рублей в 2026 году
Steam Machine за $1500 – настоящий «подарок» для геймеров и поклонников Valve
Гайд: запускаем GTA VI в 60 FPS на любой PlayStation 5 – секреты консольного гейминга
Steam Machine 2.0 – цена в $1500 не пугает так сильно, как фирменные комплектующие Valve
Обзор игровой сборки MSI на базе корпуса MAG PANO 130R PZ и блока питания MAG A750GLS PCIE5
Обзор монитора Smart M9 M90SF с Vision AI от Samsung
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter