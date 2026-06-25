Обусловлено это стремительным спросом на микросхемы памяти

Правительство Южной Кореи ведёт переговоры с Samsung Electronics и SK Hynix о новом этапе масштабных инвестиций в полупроводниковую отрасль. Об этом сообщил советник президента по экономической политике Ким Ён Бом, слова которого приводит Reuters. Источник изображения: Reuters

URL изображения По его словам, власти также готовят объявление о создании нового крупного кластера по производству микросхем. Как отметил Ким Ён Бом, стремительный рост спроса на чипы, вызванный развитием искусственного интеллекта (ИИ), может потребовать значительно ускорить реализацию уже запланированных проектов. Если ранее строительство новых производственных мощностей было рассчитано на более длительный срок, теперь власти рассматривают возможность завершить их уже к 2035 году, то есть более чем на десять лет раньше первоначальных планов.

По словам чиновника, следующим вызовом станет поиск площадки для второго крупного полупроводникового кластера, который должен обеспечить дальнейший рост отрасли после завершения текущих проектов. Власти считают, что существующих мощностей в перспективе может оказаться недостаточно для удовлетворения мирового спроса на микросхемы для ИИ-инфраструктуры.

Южная Корея остаётся одним из ключевых игроков мирового рынка памяти благодаря Samsung Electronics и SK Hynix. В последние годы обе компании активно расширяют производство высокоскоростной памяти (HBM), используемой в ИИ-ускорителях. Samsung Electronics и SK Hynix также являются самыми крупными компаниями в стране, приносящими миллиарды долларов налогов в государственный бюджет.