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Nacvark
В Германии остановили движение поездов из-за сбоя железнодорожной связи
Сбой в цифровой системе радиосвязи GSM-R привёл к фактической парализации железнодорожного сообщения Deutsche Bahn в Германии
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Вчера в Германии железнодорожное сообщение было фактически парализовано. Оператор Deutsche Bahn сообщил, что из-за сбоя в цифровой системе поездной радиосвязи все составы временно удерживаются на вокзалах или в безопасных местах на маршруте. Ограничения затронули дальние и региональные поезда, а также S-Bahn (высокоскоростные поезда по городу).Источник изображения: ChatGPTПо данным перевозчика, проблема связана с системой GSM-R, служащей каналом связи между машинистами и диспетчерскими службами. Без стабильной коммуникации безопасное движение поездов невозможно, поэтому операторы приняли решение не продолжать рейсы до устранения неполадок.

Пассажиры оказались заблокированы в поездах и на станциях. В компании заявили, что специалисты работают над восстановлением системы, однако точные сроки нормализации движения сначала не назывались. Deutsche Bahn рекомендовала следить за актуальной информацией на своём сайте.

Глава компании Эвелин Палла пояснила, что приоритетом остается довести составы до станций, чтобы люди смогли хотя бы выйти. Частные перевозчики столкнулись с похожей проблемой.

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Причина сбоя пока не установлена: неизвестно, идёт ли речь о внутренней технической проблеме или внешнем вмешательстве (кибератаке). На момент написания материала первые составы Deutsche Bahn начали движение.

#германия #железная дорога
Источник: welt.de
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