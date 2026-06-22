Ситуация усугубилась в 2023 году, когда японские компании сами сподвигли китайских конкурентов адаптироваться к рыночным условиям

Японские производители оборудования для выпуска полупроводников столкнулись со снижением продаж в Китае примерно на 10%, что стало новым сигналом влияния экспортных ограничений на технологическую торговлю между Токио и Пекином. Китайский рынок долго оставался одним из ключевых источников выручки для японских поставщиков, однако теперь компании сталкиваются с падением заказов и усилением конкуренции со стороны местных компаний. Источник изображения: ChatGPTНаиболее заметно давление отразилось на крупных игроках отрасли, включая Tokyo Electron, Screen Holdings и Disco. По данным Nikkei Asia, продажи Tokyo Electron в Китае снизились с 279,4 миллиардов до 175,5 миллиардов иен, а доля китайского направления в общей выручке компании также сократилась. При этом часть спроса японские производители пытаются компенсировать за счёт клиентов в Южной Корее и Тайване, где растут инвестиции в память высокой пропускной способности, передовые техпроцессы и инфраструктуру для искусственного интеллекта.

Ситуация связана с экспортным контролем, который Япония ввела в 2023 году, согласовав политику с США и Нидерландами. Ограничения затронули десятки категорий передового оборудования для производства микросхем и требуют получения лицензий на поставки. Формально правила не были направлены против Китая, но именно на этом рынке это больше всего отразилось.

На этом фоне китайские компании начали развивать собственные аналоги оборудования, чтобы снизить зависимость от зарубежных производителей. Для Японии же это означает сложный баланс: сохранение союзнической линии с Вашингтоном и одновременно защита интересов одной из важнейших экспортных отраслей.