Граждане страны пробудут без доступ в мессенджер ещё 2 дня

В пятницу суд Нью-Дели вынес решение по иску Telegram, который пытался оспорить блокировку мессенджера по решению правительства Индии на время проведения вступительных экзаменов в медицинские университеты страны. Как известно, индийские власти обосновали блокировку мерами предотвращения утечки экзаменационных билетов в сеть. Источник изображения: Reuters

URL изображенияНесмотря на аргумент Telegram о том, что Нью-Дели наказывает не злоумышленников, а обычных граждан, в суде постановили, что правительство действует полностью законно, пытаясь сохранить честность ключевого государственного экзамена. В решении суда чётко говорится, что правительство Индии вправе издавать распоряжения о блокировке доступа общественности к Telegram.

Ситуация привлекла внимание особенно тем, что суд фактически закрепил за правительством Индии право ограничивать доступ общественности к социальным сетям и мессенджерам, когда сочтёт это необходимым.

В Telegram, очевидно, не одобряют решение индийского суда, поскольку временная блокировка затрагивает около 150 миллионов пользователей из Индии. Ожидается, что мессенджер разблокируют 22 июня, когда все экзамены успешно завершатся.