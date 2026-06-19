В штате Огайо приняли решение уволить полицейского-робота DubBot, который был приобретён в рамках пилотной программы. Полицейские приобрели робота у Knightscope, ожидая, что он будет помогать полиции патрулировать общественные зоны, однако меньше чем за год проект признали не соответствующим операционным потребностям города.DubBot представлял собой автономного робота Knightscope K5 высотой чуть более полутора метров и весом около 180 килограммов. Он был оснащён камерами кругового обзора, датчиками и кнопкой экстренного вызова, а его основной задачей стало патрулирование парковочного гаража Rock Cress. Робот начал работу летом 2025 года, но, по данным местных властей, за время пилота не привёл ни к арестам, ни к штрафам, ни к возбуждению уголовных дел.
Изначально город рассматривал более масштабное внедрение технологии: планировалось использовать двух роботов в течение двух лет. Однако второй робот так и не был запущен, а уже приобретённого решили вернуть поставщику. Вместо продолжения эксперимента власти сделали ставку на более традиционные меры безопасности.
История DubBot стала очередным примером того, что роботы-патрульные пока не всегда оправдывают ожидания городов и полиции. Несмотря на интерес к автоматизации, на данном этапе развития роботов это лишь дорогие эксперименты, которые не приносят реальной пользы. По крайней мере, когда речь заходит о помощи полиции в проведении расследований или предотвращении преступлений.