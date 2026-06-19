Его использование в течение года не привело ни к арестам, ни к штрафам, ни к возбуждению уголовных дел

В штате Огайо приняли решение уволить полицейского-робота DubBot, который был приобретён в рамках пилотной программы. Полицейские приобрели робота у Knightscope, ожидая, что он будет помогать полиции патрулировать общественные зоны, однако меньше чем за год проект признали не соответствующим операционным потребностям города. Источник изображения: Columbus Dispatch

URL изображенияDubBot представлял собой автономного робота Knightscope K5 высотой чуть более полутора метров и весом около 180 килограммов. Он был оснащён камерами кругового обзора, датчиками и кнопкой экстренного вызова, а его основной задачей стало патрулирование парковочного гаража Rock Cress. Робот начал работу летом 2025 года, но, по данным местных властей, за время пилота не привёл ни к арестам, ни к штрафам, ни к возбуждению уголовных дел.

Изначально город рассматривал более масштабное внедрение технологии: планировалось использовать двух роботов в течение двух лет. Однако второй робот так и не был запущен, а уже приобретённого решили вернуть поставщику. Вместо продолжения эксперимента власти сделали ставку на более традиционные меры безопасности.

История DubBot стала очередным примером того, что роботы-патрульные пока не всегда оправдывают ожидания городов и полиции. Несмотря на интерес к автоматизации, на данном этапе развития роботов это лишь дорогие эксперименты, которые не приносят реальной пользы. По крайней мере, когда речь заходит о помощи полиции в проведении расследований или предотвращении преступлений.