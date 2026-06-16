Обусловлено это падением востребованности гуманитарного образования

В Китае университеты начали масштабную перестройку своих учебных программ, чтобы быстрее адаптировать высшее образование к эпохе искусственного интеллекта (ИИ) и новым требованиям рынка труда. С 2021 по 2025 год в стране были закрыты или приостановлены 12,2 тысячи программ бакалавриата. Одновременно вузы запустили около 10,2 тысячи новых направлений, связанных с ИИ и робототехникой. Источник изображения: ChatGPTРеформа затронула более 30% университетских программ. Под сокращение в первую очередь попали специальности в сфере гуманитарных наук, искусств, иностранных языков и менеджмента. В Китае такие направления всё чаще считают перенасыщенными: выпускникам становится сложнее найти работу, а работодатели всё чаще ищут именно инженеров.

Новые программы как раз таки направлены на востребованные отрасли, с которыми Пекин связывает свой будущий экономический рост. Университеты расширяют подготовку специалистов по ИИ, робототехнике, физическому ИИ и другим направлениям, связанным с внедрением ИИ в реальный сектор.

Изменения обусловлено кризисом высшего образования в Китае: количество выпускников растёт, но диплом всё меньше гарантирует трудоустройство. Власти рассчитывают, что пересмотр учебных планов в пользу востребованных отраслей поможет сократить разрыв между образованием и потребностями экономики.