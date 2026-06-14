Он расположен на территории кампуса в Хантсвилле, штат Алабама

Федеральное бюро расследований (ФБР) США соорудило макет небольшого города площадью 2 тысячи квадратных метров на территории своего кампуса в Хантсвилле, штат Алабама, чтобы обучать сотрудников правоохранительных органов моделированию и расследованию реальных кибератак. Обусловлено это в том числе растущими издержками США от кибератак – в 2025 году они составили 20,9 миллиардов долларов. Источник изображения: ФБР США (YouTube)Построенный город позволяет обучать сотрудников ФБР США в отдельной среде за пределами аудитории, где они могут работать с новейшими потребительскими и корпоративными технологиями. Город включает в себя полностью меблированные дома, гостиницу, заправочную станцию, продуктовый магазин, здание суда, больницу и даже электроэнергетическую компанию. Светофоры в городе также работают.

Основное преимущество учебного центра в том, что ФБР США могут реагировать на инциденты с кибератаками в реальных условия, принимая сложные решения, включая отключение электроэнергии и обесточивание критической инфраструктуры.

Спустя год после открытия этого центра на его базе прошло обучение 1,4 тысячи сотрудников, включая ФБР США и другие правоохранительные органы.