По данным Reuters, регулятор пришёл к выводу, что сточные воды попадали в пруд для сбора дождевой воды на территории завода, а затем в открытые колодцы

Индийское агентство по контролю за загрязнением заявило, что сточные воды с завода Tata Electronics в Хосуре, штат Тамилнад, могли загрязнить грунтовые воды на соседних сельскохозяйственных землях. Предприятие выпускает задние панели и другие компоненты для iPhone и является важно частью цепочки поставк Apple за пределами Китая. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо данным Reuters, Совет по контролю за загрязнением Тамилнада направил Tata предупреждение 25 мая после пяти проверок, проведённых с декабря 2025 года по май 2026 года. В документе утверждается, что сточные воды попадали в пруд для сбора дождевой воды на территории завода, а затем при переполнении проникали в открытые колодцы на прилегающих фермах. Владельцы земли жаловались на проблему несколько месяцев.

Регулятор потребовал от компании объяснить, почему заводу не должны отключить электроснабжение и закрыть его из-за предполагаемых нарушений. Ведомство также заявило, что Tata не выполнила ранее выданные предписания по исправлению сложившейся ситуации.

Tata Electronics отвергла обвинения и сообщила, что независимый анализ в аккредитованной лаборатории показал соблюдение нормативных требований. Компания заявила о приверженности защите окружающей среды и местных сообществ.