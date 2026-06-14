Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В Индии обвиняют завод по производству компонентов iPhone в загрязнении
По данным Reuters, регулятор пришёл к выводу, что сточные воды попадали в пруд для сбора дождевой воды на территории завода, а затем в открытые колодцы
реклама

Индийское агентство по контролю за загрязнением заявило, что сточные воды с завода Tata Electronics в Хосуре, штат Тамилнад, могли загрязнить грунтовые воды на соседних сельскохозяйственных землях. Предприятие выпускает задние панели и другие компоненты для iPhone и является важно частью цепочки поставк Apple за пределами Китая.Источник изображения: Reuters
URL изображенияПо данным Reuters, Совет по контролю за загрязнением Тамилнада направил Tata предупреждение 25 мая после пяти проверок, проведённых с декабря 2025 года по май 2026 года. В документе утверждается, что сточные воды попадали в пруд для сбора дождевой воды на территории завода, а затем при переполнении проникали в открытые колодцы на прилегающих фермах. Владельцы земли жаловались на проблему несколько месяцев.

Регулятор потребовал от компании объяснить, почему заводу не должны отключить электроснабжение и закрыть его из-за предполагаемых нарушений. Ведомство также заявило, что Tata не выполнила ранее выданные предписания по исправлению сложившейся ситуации.

Tata Electronics отвергла обвинения и сообщила, что независимый анализ в аккредитованной лаборатории показал соблюдение нормативных требований. Компания заявила о приверженности защите окружающей среды и местных сообществ.

#apple #iphone #индия
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт сравнил GTX 1060 6 ГБ и RTX 5060 8 ГБ в Crimson Desert и ряде других популярных игр
Paramount и Hasbro приступили к производству нового фильма «Трансформеров»
AMD согласилась заменить повреждённый Ryzen 9 7950X3D после огласки в соцсетях
Подаренный Трампу Катаром президентский борт окрасили в белый, красный и синий цвета
Российский холдинг «АГР» начал продажи своего первого автомобиля бренда Jeland за 2,3 млн рублей
Функции Windows 11 Copilot+ будут доступны на ПК с видеокартами GeForce RTX с 6 Гб памяти
На заводе Haval в Тульской области выпустили 500-тысячный автомобиль
Microsoft и AMD сократили время загрузки игр на 95% с помощью технологии Advanced Shader Delivery
Пассажирскую версию ТВРС-44 «Ладога» закрыли - самолёт переделывают в грузовой
iPhone 18 Pro получит новый цвет «Тёмная вишня» и проблему царапин от предшественника
Прототип флагманской видеокарты серии RTX 20 Super с 12 ГБ VRAM появился на eBay почти за $1700
AMD не выплатила вознаграждение исследователю, обнаружившему критический баг
Пентагон опубликовал новую партию файлов об НЛО
Реактор ИТЭР во Франции получил ключевые комплексы от «Росатома»
Производитель пылесосов представил проект седана на 3111 л.с. - мощнее самого экстремального BYD
В Xbox сообщили об успешном ходе работы над The Elder Scrolls VI
Обновление Telegram принесло версии для часов и белые списки браузеров
Японский центр сертификации GlobalSign начал отзывать сертификаты у российских сайтов
Anthropic заблокировала доступ к Fable 5 и Mythos 5 по требованию правительства США
Учёные впервые создали глобальную онлайн-карту подземных разветвлённых грибных сетей

Популярные статьи

Лучшие игровые видеокарты лета 2026 года с ценой от 10000 до 33000 рублей — новые и с «Авито»
7 детективных сериалов с тягучей атмосферой для поклонников «Острых предметов»
Подборка неплохих фильмов про пустеющие города
Почему режиссёр Терренс Малик снимает самое актуальное кино
10 криптовалют, которые могут выиграть от массового внедрения Telegram
Галлюцинации искусственного интеллекта: финал разбора сгенерированных баг-репортов для Installer-SH
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter